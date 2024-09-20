الظروف أكبر من الأمنيات.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدرك معاناة الموطنين جيدا(فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية تشهد أزمات عديدة، والمواطن يعاني، ولكن لا خيارات أمام الجميع سوى الصبر.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم أن الرئيس السيسي يدرك معاناة المواطنين جيدا، وتحدث عنها أكثر من مرة، معقبا: “الظروف أكبر من الأمنيات، ولا أحد يقدر على لوم المواطن مهما حدث”.

شعبنا صبور وواعٍ والرئيس السيسي يتحمل كثيرا

وتابع مصطفى بكري : "شعبنا صبور وواعٍ، والرئيس السيسي يتحمل كثيرا، وكان الله في عونه في ظل ما يحدث بالمنطقة، وما يخطط للدولة من التحريض عليها من فاقدي الذمم والمتآمرين.

قال الإعلامي مصطفى بكري إن قطع الاتصالات التي يستخدمها حزب الله سيتسبب في حالة من الارتباك وزعزعة فى منظومة القيادة بشكل كبير".



وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق واسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد” أن حزب الله اللبناني أصبح على شفا حرب مفتوحة مع إسرائيل.



إسرائيل لديها العديد من الجواسيس في مختلف الاماكن

وتابع مصطفى بكري:" للاسف إسرائيل لديها العديد من الجواسيس في مختلف الاماكن عن طريقهم تتتبع كوادر وقيادات حزب الله وقامت اليوم بإغتيال إبراهيم عقيل الرجل الثاني في حزب الله.

وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك توقعات بأن حزب الله اللبناني سيرد على اسرائيل بشكل قوي يتجاوز قواعد الاشتباك السارية مما سيخلق مبررا لدى اسرائيل بالاجتياح البري للبنان.