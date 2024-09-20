«الطرق الصوفية» تكشف تفاصيل عزل الشيخ صلاح الدين التيجاني من الطريقة التيجانية

كشف أحمد قنديل، المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تفاصيل عزل الشيخ صلاح الدين التيجاني من الطريقة التيجانية.

وقال أحمد قنديل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الواقعة محل تحقيق من الجهات المعنية، وهناك قانون، والقضاء سيقول كلمته، والقضية الآن في سرايا النيابة.

وأوضح أن شيخ الطريقة التيجانية المعتمد لدى المشيخة العامة للطرق الصوفية، هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني.

وتابع المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية،" سبق وأعلنا أنه تم عزله في عام 2017؛ حفاظا على وحدة الطرق الصوفية وعدم انشقاقها، وتنقيتها من الشوائب.

وأكد أن الطرق الصوفية كان لها دور تنويري، بمشاركة العديد من كبار العلماء المتصوفين، وعلى رأسهم الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور على جمعة مفتي الديار الأسبق، وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، مشددا على أن الدعوة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تاريخ صلاح الدين التيجاني

تساءل الكثيرون عن شخصية صلاح الدين التيجاني، بعد أن ارتبط اسمه مؤخراً بتهمة التحرش التي وجهتها له فتاة تُدعى خديجة خالد.

وُلد الشيخ صلاح الدين أبوطالب التجاني في يونيو 1958 في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وهو أحد أبرز مشايخ الطريقة التجانية الصوفية، وله مؤلفات عديدة في العلوم الدينية والصوفية، وبدأ انتماءه للطريقة التجانية، لكنه انفصل عنها عام 2000 بسبب خلافات مع مؤسسها، ثم أسس الطريقة الصلاحية التجانية، التي تم الاعتراف بها من قبل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، رغم رفض بعض مشيخة الطرق الصوفية لها.



موقف الطريقة التجانية الرسمية

أصدرت المشيخة التجانية في مصر بياناً يوضح موقفها من الأحداث الأخيرة، حيث أكدت براءتها من الشيخ صلاح الدين، واعتبرت سلوكياته غير مقبولة، مشيرةً إلى أنه لا يمثل الطريقة. وذكرت أن الطريقة التجانية تقوم على قواعد الشرع الشريف، وأن أي شخص يدعي خلاف ذلك لا يمت للصوفية بصلة.



تصريحات الشيخ طارق الرفاعي



من جهته، أكد الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، دعمه لموقف المشيخة التجانية، محذراً من خطورة الانسياق وراء الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالصوفية. وشدد على أن الطريقة التجانية معترف بها وأن أفكارها مستمدة من جوهر التصوف.



الاتهامات الموجهة لصلاح الدين التيجاني



تتهم خديجة خالد الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل تحتوي على محتوى غير لائق. كما ذكرت أنه كان يحاول التقريب بينها وبين ابنه للزواج، مما أدى إلى تعرضها لصدمات نفسية. وأعربت عن استيائها مما حدث، مؤكدة أنها ما زالت تعاني من آثار تلك التجربة.