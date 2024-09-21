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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تعليق نقابة الأطباء على تصوير مناطق حساسة بالجسم خلال عمليات تجميل (فيديو)

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

علق الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، على واقعة تصوير طبيب تجميل مناطق حساسة، قائلا: " هذه الفيديوهات مخالفة لآداب المهنة الخاصة بالنقابة والأداب العامة، وسياسة خصوصية حالة المريض حتي فى حال موافقته.

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يجب على الطبيب المحافظة على السلوكيات العامة للمجتمع وللمهنة 

وأضاف خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه يجب على الطبيب المحافظة على السلوكيات العامة للمجتمع وللمهنة وما يحفظ كرامة المريض، موضحا أن تلك الفيديوهات التي يتم نشرها غرضها دعائي واضح.

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه سيتم الإستعلام عن الطبيب فى بداية الأسبوع، وسيتم البدء فى إجراءات إستدعائه، معقبا: “كل يوم والثاني نكتشف طبيب يعمل فى تخصص مثل التغذية العلاجية والتجميل ويتضح أنهم ليسوا أطباء من الأساس”.

رحبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، بموافقة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بالبورد المصري.


وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أنها ترحب بأي خطوات من شأنها زيادة فرص التخصص للأطباء وتسهيل الدراسات العليا، مجددة تأكيدها في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتحمل جهة العمل لرسوم الدراسات العليا؛ حيث أنه تم تطبيقه بالنسبة للزمالة المصرية والبورد المصري، ولم يتم تطبيقه بالنسبة للماجستير والدكتوراه.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، وافق على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بالبورد المصري، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.

 

 

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