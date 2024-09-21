فيديو.. زاهي حواس يرد على اتهامات إسرائيلية بعدم إيمانه بالكتب السماوية (فيديو)

رد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، على الاتهامات الموجهة له بأنه لا يؤمن بالتوراة أو الكتب السماوية.

وأوضح زاهي حواس خلال لقائه ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد: "موقع عبري كتب أنني أكذب التوراة ولا أؤمن بالكتب السماوية، ولا دليل على وجود أنبياء الله في مصر.

قصة خروج سيدنا موسى لم تسجل على الآثار

وأضاف زاهي حواس أن قصة خروج سيدنا موسى لم تسجل على الآثار، ووجود شعب إسرائيل في مصر حقيقة وفقا لنصوص القرآن وهزيمتهم للفرعون لم تسجل، ولم أقل إن فرعون موسى هو الملك رمسيس.

وبشأن آراء إفريقية أصول مصر، رد زاهي حواس، قائلا: الآراء التي أعلنت عنها مجموعة من الأفروسنتريك داخل المتحف المصري بالتحرير مجرد تخاريف، وحركة الأفروسنتريك تهدف إلى إثارة البلبلة لنشر معلومة زائفة وكاذبة، أن أصل الحضارة المصرية سوداء.

وأكد أن مصر لديها أثاريين على أعلى مستوى، لافتا إلى أن وادي الملوك به مقابر لم تكتشف بعد وخاصة ملوك وملكات الدولة الحديثة بالأسرة الـ18 وأولادهم أيضا.