نشرة التوك شو.. سر انفجار أجهزة البيجر بلبنان وزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن غذاء البدن والعقل هو النوم وراحة البدن في النوم، مضيفا: "أي حاجة مفيهاش نوم وسكينة كله يتبرجل والصلاة والعبادات تضطرب وعلينا الاهتمام بالنوم لأنه جزء من أجزاء النعم وثلث الحياة نوم".

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خالد الجندي: موت الفجأة خطير وعلينا الاستعداد له بالتقوى والعمل الصالح



قال الإعلامي أحمد موسى، إن انفجارات جديدة حدثت لأجهزة لاسلكي يستخدمها حزب الله في أنحاء لبنان، وهناك مئات القتلى وآلاف الجرحي في انفجارات أجهزة الاتصالات التي يستخدمها الحزب.

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رعب من استخدام الهواتف.. أحمد موسى اللبنانيون يدفعون ثمن أفعال حزب الله (فيديو)



علق الإعلامي تامر أمين، على تفجير أجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان، قائلا: "هناك تهديد أمني لكل المدنيين في لبنان بعد تفجير أجهزة اتصال عناصر حزب الله".

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تهديد أمني لكل المدنيين.. تامر أمين يعلق على تفجيرات أجهزة حزب الله



علق محمد عزام استشاري تكنولوجيا وأمن المعلومات، على تفجير أجهزة اتصال لاسلكية خاصة بـ حزب الله في لبنان، قائلا: " "لأول مرة في التاريخ يتم اختراق شبكة ويتم استهداف الأجهزة المتصلة بهذه الشبكة وتحويلها إلى قنابل ونحن أمام تطور خطير".

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تطور خطير.. خبير أمن معلومات يعلق على تفجيرات أجهزة حزب الله



قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة، وأهمية المياه ونهر النيل للمصريين.

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الخارجية الأمريكية: ندرك أهمية نهر النيل لمصر والسودان والحل التفاوضي ممكن



قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحرب على قطاع غزة فقدت الزخم، وأصبحت هناك انشقاقات داخل القيادة الإسرائيلية التي تريد وقف الحرب نتجية القضاء على قيادات حماس، وهناك ضغوط من قبل أهالي الرهائن، والأهالي الذين غادروا شمال دولة الاحتلال بسبب هجمات حزب الله.

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خبير سياسي يكشف عن انشقاقات داخل القيادة الإسرائيلية (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يعقبها زيادة أسعار رغيف الخبز، قائلا: "زيادة سعر الأنبوبة يترتب عليها زيادات ممتدة أكثر وتضرب في سعر رغيف الخبز وسعر ساندوتش الفول والطعمية وهو ما يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري"

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إبراهيم عيسى يحذر: زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يرفع ثمن ساندوتش الفول والطعمية



هاجم الإعلامي تامر أمين قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد إعلان موعد انطلاق الدوري الجديد وإعلان أنه موسم استثنائي من دور واحد.

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بزرميط .. تامر أمين يهاجم قرار الشكل الجديد للدوري (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية وثلثي السكان في حالة فقر، وهناك خدمات قليلة تقدم للشعب الفلسطيني”.

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أحمد المسلماني: أطفال غزة يبيعون الحجارة لبناء القبور وشراء الخبز (فيديو)

