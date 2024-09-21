غير سوي وجاهل بالدين.. عمرو أديب يهاجم صلاح الدين التيجاني (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة الشيخ صلاح الدين التيجاني، الذي أُلقي القبض عليه بتهمة التحرش بإحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التيجاني أخطأ في قراءة آية من القرآن الكريم ثلاث مرات متتالية، مما يظهر جهله وعدم إلمامه بأساسيات الدين.

ووصف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، الشيخ التيجاني بالشخص "غير السوي"، مشيرًا إلى أن هناك ممارسات وشعائر تصدر عن بعض شيوخ الطرق الصوفية "لا علاقة لها بالدين".

وأعرب عمرو أديب، عن استيائه من تصرفات بعض المتابعين لتلك الطرق، قائلاً: "من المحزن أن نرى أشخاصًا متعلمين ومثقفين ينساقون وراء أفكار وممارسات غير منطقية، كالتبرك بملعقة شيخ، أو الاعتقاد بقدرات خارقة لمن يعتبرونهم أولياء".



وأكد أن هذه الظواهر ليست جديدة، بل هي امتداد لتقاليد موروثة منذ العصور الفاطمية، مستدركا أن الشيخ التيجاني يدّعي أنه يُشبع الجائعين بمجرد النظر إلى وجهه، وهو ما علق عليه بسخرية قائلاً: "كان من الممكن أن نعرضه على شاشة التلفاز ليلاً حتى لا يبقى أحد جائعاً في البلد!".

و دعا عمرو أديب إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي وصفها بأنها "خرافات"، مؤكدًا أن الأموال التي تُصرف على هذه الجلسات والطقوس كان يمكن استخدامها بشكل أفضل في بناء مدارس أو علاج المرضى في المستشفيات.

تاريخ صلاح الدين التيجاني

تساءل الكثيرون عن شخصية صلاح الدين التيجاني، بعد أن ارتبط اسمه مؤخراً بتهمة التحرش التي وجهتها له فتاة تُدعى خديجة خالد.

وُلد الشيخ صلاح الدين أبوطالب التجاني في يونيو 1958 في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وهو أحد أبرز مشايخ الطريقة التجانية الصوفية، وله مؤلفات عديدة في العلوم الدينية والصوفية، وبدأ انتماءه للطريقة التجانية، لكنه انفصل عنها عام 2000 بسبب خلافات مع مؤسسها، ثم أسس الطريقة الصلاحية التجانية، التي تم الاعتراف بها من قبل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، رغم رفض بعض مشيخة الطرق الصوفية لها.

موقف الطريقة التجانية الرسمية

أصدرت المشيخة التجانية في مصر بياناً يوضح موقفها من الأحداث الأخيرة، حيث أكدت براءتها من الشيخ صلاح الدين، واعتبرت سلوكياته غير مقبولة، مشيرةً إلى أنه لا يمثل الطريقة. وذكرت أن الطريقة التجانية تقوم على قواعد الشرع الشريف، وأن أي شخص يدعي خلاف ذلك لا يمت للصوفية بصلة.

تصريحات الشيخ طارق الرفاعي

من جهته، أكد الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، دعمه لموقف المشيخة التجانية، محذراً من خطورة الانسياق وراء الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالصوفية. وشدد على أن الطريقة التجانية معترف بها وأن أفكارها مستمدة من جوهر التصوف.



الاتهامات الموجهة لصلاح الدين التيجاني

تتهم خديجة خالد الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل تحتوي على محتوى غير لائق. كما ذكرت أنه كان يحاول التقريب بينها وبين ابنه للزواج، مما أدى إلى تعرضها لصدمات نفسية. وأعربت عن استيائها مما حدث، مؤكدة أنها ما زالت تعاني من آثار تلك التجربة.