نشرة التوك شو.. مصر من أهم 10 اقتصاديات عالميا 2075 وسرقة الكهرباء

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المخاطر التي حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكأنه يقرأ المشهد بعناية قد بدأت تحدث حولنا.

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خالد الجندي عن تفجيرات لبنان: "السيسي صدق عندما قال ادرسوا برمجة وكفاية آداب"



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أنبوبة البوتوجاز أصبحت قضية رأي عام، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد أكد أن الدولة المصرية تتحمل الكثير من أجل تقديم الدعم للمواطنين، ولكن فاتورة الدعم أصبحت كبيرة على الدولة.

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قضية رأي عام.. مصطفى بكري يعلق على رفع سعر أسطوانات الغاز (فيديو)



قال محمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم لقمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، إن انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية محمولة يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان، عملية نوعية استخباراتية غير اعتيادية، وهذه العملية جاءت على خلفية اشتباكات ومناوشات استمرت لمدة 10 أشهر بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل".

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خبير أمن سيبراني: تفجير أجهزة حزب الله عملية استخباراتية غير اعتيادية (فيديو)



قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يعتبر أول خبر اقتصادي ايجابي على المستوى العالمي منذ 4 سنوات، وهذا الأمر معناه أن معدل التضخم انخفض إلى 2%، ولذلك عندما رأى الفيدرالي أن التضخم وصل للمعدل المقبول قام بخفض الفائدة على الدولار من 5.5% لـ 5%.

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خبير: خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أول خبر اقتصادي إيجابي منذ 4 سنوات



علق الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مستقبل مصر، قائلا: "اللي بيقرأ تاريخ بيقدر يفسر اللحظة الراهنة، وبقدر أفسر اللي بيحصل قدامي لأن كل شيء تكرر قبل ذلك بشكل أو بآخر، وتستطيع استشراف المستقبل من خلال قراءة التاريخ بشكل صحيح".

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نشأت الديهي: مصر ستصبح من أهم 10 اقتصاديات في العالم عام 2075



تحدث المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، عن بداياته الفنية، قائلا: "أنا ابن منطقة الدرب الأحمر، وعشت الحياة بصعوباتها وبحلوها ومرها وكل شيء".

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عبدالباسط حمودة عن بداياته: أجري كان ربع جنيه وساكن في أوضة (فيديو)



أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن 90% من دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن سعر الأسمدة في السوق الحر يصل إلى 20 ألف جنيه للطن، ما أثر على وصول الدعم للفلاح البسيط.

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نقيب الفلاحين: سعر الأسمدة في السوق الحر وصل 20 ألف جنيه للطن



أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سرقة الكهرباء يعد حرامًا شرعًا، وتعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.

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الإفتاء: سرقة الكهرباء من الكبائر وتحتاج إلى التوبة (فيديو)

