الأربعاء 03 يوليو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

انخفاض الحرارة مع رياح خفيفة.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصةً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

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شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. درجات الحرارة

رياح شمالية غربية 
وأضاف المركز، الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:45 والجزر الأول عند الساعة 12 :06. 

الموج خفيف في بحر عمان 
وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 18:53 والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:12
وجاءت درجات الحرارة الكبرى والصغرى والرطوبة كالاتي:
بوظبي 42 31 60 15
دبي 41 32 65 15
الشارقة 41 28 70 15
عجمان 39 31 75 25
أم القيوين 40 28 75 20
رأس الخيمة 44 28 75 15
الفجيرة 44 33 60 15
العـين 41 30 65 15
ليوا 42 28 45 15
الرويس 45 29 50 25
السلع 43 32 45 15
دلـمـا 38 33 65 35
طنب الكبرى / الصغرى 38 32 80 45
أبو موسى 38 32 80 45

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