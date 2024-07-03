إلتزام المحلات التجارية بالبحيرة بقرار الغلق في العاشرة مساءًا

فى اليوم الثاني ..

نظمت الوحدات لمحلية بمحافظة البحيرة ،حملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحال التجارية، وذلك فى اليوم الثاني لتطبيق القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية .

بالإضافة إلي تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.

يأتي ذلك تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية ،في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الاجازات والاعياد الرسمية، حيث سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً، وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم.

حيث تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، وتهيب محافظة البحيرة بقيام مؤسسات المجتمع المدنى ودور العبادة بدورها الوطنى فى زيادة وعى المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والترشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء خاصةً مع الإرتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة هذا العام.