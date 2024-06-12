الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بدء إمتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

إمتحانات الثانوية
إمتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

بدأ منذ قليل إمتحانات اليوم الثاني لإمتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظةالبحيرة ، حيث يؤدي الطلاب إمتحان مادة الإقتصاد في الفترة الأولي والتي تنتهي في العاشرة والنصف صباحا ، ثم إمتحان مادة الإحصاء والتي تبدأ الساعة الحادية عشر وتنتهي الثانية عشر والنصف .

كان الطلاب قد إنتظموا في الدخول إلي اللجان قبل بدء الإمتحان بحوالي 25دقيقة وسط إجراءات مشددة لمنع دخول التليفونات المحمولة .

ويجلس أولياء الامور والذين حضروا بصحبة أبنائهم ، في الشوارع الجانبية ،يحمل بعضهم المصاحب لقراءة القرآن طوال فترة الإمتحان ، بينما ينتظر البعض إنتها الفترة الاولي من الإمتحان للإطمئنان علي الطلاب .

كان العديد من طلاب الثاوية العامة بمدارس البحيرة  ، عن سعادتهم بسهولة أسئلة إمتحانات اليوم الأولي في مادتي التربية الدينية والترتبية الوطنية

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