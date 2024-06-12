بدء إمتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

بدأ منذ قليل إمتحانات اليوم الثاني لإمتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظةالبحيرة ، حيث يؤدي الطلاب إمتحان مادة الإقتصاد في الفترة الأولي والتي تنتهي في العاشرة والنصف صباحا ، ثم إمتحان مادة الإحصاء والتي تبدأ الساعة الحادية عشر وتنتهي الثانية عشر والنصف .

كان الطلاب قد إنتظموا في الدخول إلي اللجان قبل بدء الإمتحان بحوالي 25دقيقة وسط إجراءات مشددة لمنع دخول التليفونات المحمولة .

ويجلس أولياء الامور والذين حضروا بصحبة أبنائهم ، في الشوارع الجانبية ،يحمل بعضهم المصاحب لقراءة القرآن طوال فترة الإمتحان ، بينما ينتظر البعض إنتها الفترة الاولي من الإمتحان للإطمئنان علي الطلاب .

كان العديد من طلاب الثاوية العامة بمدارس البحيرة ، عن سعادتهم بسهولة أسئلة إمتحانات اليوم الأولي في مادتي التربية الدينية والترتبية الوطنية