الأحد 30 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سحب منخفضة والعظمى بدبي 42..تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الأحد

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأحد 30 يونيو 2024موضحًا أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهارًا.

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رياح شمالية غربية 
وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:27 والمد الثاني عند الساعة 08:38، والجزر الأول عند الساعة 13:18 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.
وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 06:14، والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 23:32
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:
أبوظبي 43 30 85 25
دبي 42 31 75 35
الشارقة 42 29 80 30
عجمان 39 32 85 35
أم القيوين 39 28 85 45
رأس الخيمة 41 29 80 30
الفجيرة 37 33 85 30
العـين 45 29 60 15
ليوا 46 27 80 15
الرويس 43 28 75 20
السلع 45 27 80 15
دلـمـا 37 30 80 25
طنب الكبرى / الصغرى 35 32 85 45
أبو موسى 35 32 85 45

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