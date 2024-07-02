شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 3 يوليو حيث سيشهد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وستكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء يوم غد الأربعاء 3 يوليو، بينما تكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة من الخميس 4 سوليو حتى الإثنين 8 يوليو.

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 37 الصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى 37 الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 32 والصغرى 22

مطروح العظمى 30 الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 39 ، الصغرى 30

الغردقة العظمى 39، الصغرى 30

أسيوط العظمى 40، الصغرى 25

سوهاج العظمى 40 الصغرى 26

قنا العظمى 41 الصغرى 29

الأقصر العظمى 42 الصغرى 29

أسوان العظمى 43 الصغرى 29