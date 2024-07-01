رياح خفيفة وعظمى دبي 41.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الاثنين

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.



وأضاف المركز، في بيانه، أن حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:38 والمد الثاني عند الساعة 21:14 والجزر الأول عند الساعة 10 :14 والجزر الثاني عند الساعة 04:22

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والمد الثاني عند الساعة 07:28 و الجزر الأول عند الساعة 11:13 والجزر الثاني عند الساعة 00:30

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالآتي:

أبوظبي 42 30 70 20

دبي 41 33 70 20

الشارقة 40 29 80 25

عجمان 41 30 75 25

أم القيوين 41 30 75 30

رأس الخيمة 41 30 80 35

الفجيرة 39 34 85 30

العـين 45 33 55 10

ليوا 45 29 35 10

الرويس 39 29 45 20

السلع 40 30 50 25

دلـمـا 42 31 85 35

طنب الكبرى 43 32 80 30

طنب الصغرى 43 32 80 30

أبو موسى 43 32 80 30