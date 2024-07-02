الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، إذ أكدت أن هناك ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

وبالنسبة لذروة ارتفاع درجات الحرارة فمن المتوقع أن يكون يومى الخميس والجمعة، حيث ستتراوح العظمى بالقاهرة ما بين 38 و 39 درجة والمحسوسة ما بين 40 و 41 درجة.

طقس اليوم

كما أكدت الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

توقعت الأرصاد أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

أكدت الأرصاد أن اليوم يشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق، مع استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.