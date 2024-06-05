ضباب ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وحتى صباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

رياح شمالية غربية

وأضاف المركز ، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث الثاني عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 06:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

الموج في بحر عمان

وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني عند الساعة 20:03 والجزر الأول عند الساعة 14:49 والجزر الثاني عند الساعة 03:08

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

بوظبي 42 27 90 10

دبي 40 30 80 30

الشارقة 41 29 90 30

عجمان 38 28 85 40

أم القيوين 40 29 90 30

رأس الخيمة 41 28 90 30

الفجيرة 38 31 70 30

العـين 43 30 60 15

ليوا 44 29 90 10

الرويس 37 27 95 20

السلع 45 28 80 10

دلـمـا 37 28 90 20

طنب الكبرى / الصغرى 38 29 80 35

أبو موسى 38 28 85 45