الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضباب ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن حالة الطقس اليوم الأربعاء. 

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وحتى صباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

txt

الإمارات تؤكد اهتمامها الكبير بمكافحة التصحر والجفاف

txt

الإمارات تتنفس بعد انتصارها على غسيل الأموال

رياح شمالية غربية 
وأضاف المركز ، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث الثاني عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 06:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

الموج في بحر عمان
وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني عند الساعة 20:03 والجزر الأول عند الساعة 14:49 والجزر الثاني عند الساعة 03:08
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:
بوظبي 42 27 90 10
دبي 40 30 80 30
الشارقة 41 29 90 30
عجمان 38 28 85 40
أم القيوين 40 29 90 30
رأس الخيمة 41 28 90 30
الفجيرة 38 31 70 30
العـين 43 30 60 15
ليوا 44 29 90 10
الرويس 37 27 95 20
السلع 45 28 80 10
دلـمـا 37 28 90 20
طنب الكبرى / الصغرى 38 29 80 35
أبو موسى 38 28 85 45

مواد متعلقة

الإمارات تتنفس بعد انتصارها على غسيل الأموال

محافظ جنوب سيناء يشارك في ملتقى الأعمال والاستثمار في دورته الثانية بإمارة دبي

قرار من الشركة المنظمة لحفل ماجد المهندس في دبي بعد نفاذ التذاكر

كيف دعم أحمد حلمي فلسطين فى منتدى دبي للإعلام

رئيسا الإمارات وكوريا الجنوبية يبحثان في سول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

موعد حفلتي عمرو دياب في دبي وبيروت

الجريدة الورقية