الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024.. احذروا ارتفاع الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024.

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه بالنسبة لطقس اليوم 3 يوليو 2024، من المتوقع أن تكون الأجواء اليوم شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

حيث درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح مابين (37 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

و تتراوح مابين (33 -35) درجة على المناطق الساحلية، بينما تســجل على مناطق الجـنوب ما بـين (39 -42) درجة، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، بداية من الاربعاء 3 يوليو 2024 حتى الاثنين 8 يوليو 2024، ستشهد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة،مع نزول الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود نشاط للرياح على فترات مختلفة