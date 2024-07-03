الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024.. احذروا ارتفاع الحرارة

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024.

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه بالنسبة لطقس اليوم 3 يوليو 2024، من المتوقع أن تكون الأجواء اليوم شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.
حيث درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح مابين (37 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.
و تتراوح مابين (33 -35) درجة على المناطق الساحلية، بينما تســجل على مناطق الجـنوب ما بـين (39 -42) درجة، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، بداية من الاربعاء 3 يوليو 2024 حتى الاثنين 8 يوليو 2024، ستشهد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة،مع نزول الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود نشاط للرياح على فترات مختلفة

 

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