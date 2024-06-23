أحمد عيد عبد الملك يعلق على أزمات الكرة المصرية

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق غزلة المحلة، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز خلال الموسم المقبل 2024/2025، على الأزمات التي تتعرض لها الكرة المصرية.

وأكد عبد الملك أن الكرة المصرية تفتقد للتخطيط والتنظيم خلال الفترة الحالية، حيث أشار إلى الجو العام لا يساعد على على العمل والنجاح.

رسالة أحمد عيد عبد الملك

رسالة أحمد عيد عبد الملك

وكتب أحمد عيد عبد الملك، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عن نفسي كمدير فني صاعد مع فريق للدوري الممتاز، قاعد يتفرج على الساحة الرياضية ومفيش خريطة محطوطة لأي حاجة جاية، ولا لنهاية الدوري الحالي، أو بداية الدوري الجديد".

وشدد: "الصراحة الجو العام ميساعدش أي حد يعرف يشتغل وينجح، بقالنا 4 سنين في نفس المشاكل، نفسي الدوري على الأقل يرجع لحقبة بداية الألفية الجديدة، ملاعب كاملة العدد، ومواعيد متظبطة، وفرق جماهيرية موجودة في الدوري تضيف حلاوة وقوة وإثارة للدوري".

وأضاف: "ولا عارف تتكلم على صفقات مع لاعيبة الدوري اللي لسة مخلصوش علشان تتعاقد معاهم، ولا عارف تحط بداية فترة الإعداد بالظبط إمتي".

وأشار: "انا عمال أحلم، بس هنعمل إيه ما باليد حيلة، والكرة حاليًا بقت وسيلة لحاجات كتير أووي الأغلب بيستخدمها غلط".

واستمر: "وهتفضل لحد إمتي تعمل الإعداد ده واحنا مخلصين دوري من أول أسبوع في شهر مايو، هنستنى 5 شهور مثلاً علشان نلعب رسمي!".

وأتم: "منظومة محتاجة وقفات كتيرة وكبيرة ومحدش بيتحرك، مستنين الحل من عنده وربنا يسترها على القادم!".