أسعار اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم الإثنين 24-6-2024

ننشر أسعار اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأثنين 24-6-2024، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.56 للشراء

51.39 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.55 للشراء

51.39 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.56 للشراء

51.39 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.56 للشراء

51.37 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.57 للشراء

51.39 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.56 للشراء

51.39 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.52 للشراء

51.37 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.56 للشراء

51.39 للبيع

البنك الدولي يعلن تقديم تمويل لمصر بقيمة 700 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام.

وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان "توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا".

ومن جانبها، صرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي في البيان ذاته "تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص". وصرحت الدكتورة رانـيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر