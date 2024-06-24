إنطلاق حملة من بدري امان بالبحيرة الأحد القادم

أعلن الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن إنطلاق حملة "من بدري .. أمان " التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة، حيث تنطلق فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة بمركز شباب سنهور بدمنهور يوم الأحد القادم ٣٠ /٦/ ٢٠٢٤ من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً .

كما أكد أنه خلال الحملة سيتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، مثل صحة المرأة من سن 18 عام ، وأورام الثدي ،ومبادرة الأورام السرطانية (عنق الرحم ،القولون ،الرئه، البروستاتا).

وتستهدف الحملة السيدات والرجال من سن 25 حتى 50 عام ، حيث يتم قياس الضغط ،السكر، الوزن، الطول ، وفحص الثدي للمرأه ، وكذلك الكشف عن عنق الرحم لجميع السيدات المتزوجات من 25 الى 50 عام بواسطة أطباء النساء ، كذلك فحص الرئة ،القولون ،البروستاتا.

وسيتم تلقي جميع الخدمات مجانا بالإضافة إلى تواجد معملي للتحاليل الطبية لأخذ العينه وفحصها للبروستاتا، والقولون( مجانا ).