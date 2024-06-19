اليوم العالمي للاجئين.. 120 مليون نازح حول العالم

في العشرين من يونيو كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للاجئين وهو يوم عالمي تم تخيصصه من قبل الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وإبراز حقوق واحتياجات وأحلام الأشخاص المجبرين على الفرار.

كما يحتفل العالم بهذا اليوم لتسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد.

ويأتي شعار يوم اللاجئ العالمي لعام 2024 م“الأمل بعيدًا عن الوطن: عالم يشمل اللاجئين دائمًا”، للتركيز على"التضامن مع اللاجئين.. من أجل عالم يتم فيه الترحيب باللاجئين."

وقد أعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنّ إجمالي عدد المهجّرين قسراً حول العالم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ في نهاية أبريل الماضي 120 مليون شخص.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن اللاجئون بحاجة إلى تضامننا الآن أكثر من أي وقت مضى. التضامن يعني إبقاء أبوابنا مفتوحة، وتسليط الضوء على عزيمتهم وإنجازاتهم، والتأمل في التحديات التي يواجهونها.

كما أوضحت أن التضامن مع الأشخاص المجبرين على الفرار يعني أيضًا إيجاد الحلول لمحنتهم وإنهاء الصراعات حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان، وضمان حصولهم على الفرص للازدهار في المجتمعات التي رحبت بهم، وتزويد البلدان بالموارد التي تحتاجها لإدماج اللاجئين ودعمهم.

وقالت المفوضية إنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الثاني عشر على التوالي إلى مستوى قياسي.

وأضافت، أدت الصراعات الجديدة والقائمة إلى نشوء حالات من النزوح في جميع أنحاء العالم في عام 2023، مع نزوح أكثر من 117.3 مليون شخص قسراً بحلول نهاية العام.

وتابعت، أصبح عدد اللاجئين أكثر بـ3 أضعاف مما كان عليه قبل عقدٍ من الزمن، ففي نهاية عام 2023، كان ما يقدر بنحو 117.3 مليون شخص قد نزحوا قسراً في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل هذه الزيادة ارتفاعاً بنسبة 8% أو ما مجموعه 8.8 مليون شخص مقارنة بنهاية عام 2022، كما أنها تعد استمراراً لسلسلة من الزيادات السنوية المتعاقبة على مدى السنوات الـ 12 الماضية.