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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: حذرنا كثيرا من أزمات ستحدث في الدوري.. وأين عدالة كرة القدم؟

ميدو
ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، النظام الإداري للبطولات المحلية المصرية، مشيرًا إلى أنه حذر في وقت سابق من حدوث كوارث في مسابقة الدوري.

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وكان الزمالك قد أعلن عدم خوضه لأي لقاء من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري، إلا بعد انتهاء جميع الأندية من خوض مباريات الدور الأول كاملة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "حذرنا كثيرا من أزمات ستحدث في الدوري، بنحذر منذ أكثر من موسمين من كوارث ستحدث في المسابقة ".
وأكمل: "الزمالك فاض به الكيل في الفترة الأخيرة، وما يحدث يسبب خسائر فادحة للكرة المصرية".

وأتم: "ما يحدث في الوقت الحالي يتسبب في ضرر كبير للكرة المصرية، وأريد أن أطرح سؤالًا واحدًا.. أين عدالة كرة القدم في الدوري المصري؟".

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