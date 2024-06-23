رابطة الأندية ترد على الزمالك: لن نرضي غرورك

هاجم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي الزمالك بسبب موقفه بعدم خوض مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، ورفض استكمال مباريات الدوري.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي بعد الجلسة التى عقدها اليوم بمنزل رئيس النادي والتى قررت رفض لعب مباراة القمة أمام الأهلى المقررة بعد غد الثلاثاء، فى الجولة ال27 لبطولة الدوري الممتاز إلا بعد تنفيذ مطالب القلعة البيضاء.

وقال ثروت سويلم في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد": "مجلس إدارة الزمالك يدخل الفريق في نفق لا نعرف مخرجه برفضه لعب المباريات بعد مواجهة الأهلي، وغير مقبول انسحاب أي فريق من الدوري خلال الموسم".

وتابع: "العقوبات المنتظرة على الزمالك في حالة عدم لعب المباريات بعد لقاء الأهلي من الصعب جدا تطبيقها على الأندية الكبيرة أن يهبط الفريق إلى الدرجة الثانية أو الثالثة، فلماذا يضع الزمالك الدولة واتحاد الكرة ورابطة الأندية ووزارة الشباب والرياضة في هذا المأزق".

وأضاف: "عامر حسين لا يجامل أحد، والدليل أن الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري من قبل الزمالك اشتكوا عامر حسين في أوقات سابقة".

وزاد: "أي خبير في العالم إذا تم تكليفه بوضع جدول الدوري المصري لن يستطيع فعل أكثر مما نفعله لأنه بعد عدة أسابيع سيجد أجندة أفريقيا وبطولة عربية ومباريات المنتخب وكل هذا لا يتم الترتيب له مسبقا".

واستطرد "من عامين كان حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك وحدث نفس الأمر وكانت هناك مباريات مؤجلة من الدور الأول تم لعبها في الدور الثاني ولم يحدث ما حدث الآن".

سويلم: ليس من حق الزمالك رفض خوض المباريات

واختتم ثروت سويلم: "من حق الزمالك الاعتراض على التحكيم ولكن ليس من حقه رفض خوض المباريات إلا بالترتيب الذي يراه، هل هناك وقت لهذا؟ العالم كله يسخر من الدوري المصري المستمر حتى الآن والزمالك يريدنا أن نؤجل المسابقة شهرين آخرين حتى يرضي غروره، وهذا أمر صعب للغاية".