ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك
نجح قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في تحقيق الفوز اليوم الجمعة، في المباراتين المؤجلتين من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.
وحقق الزمالك الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين، بينما فاز الأهلي بصعوبة على الداخلية بثنائية مقابل هدف واحد.
ترتيب الدوري العام المصري
- بيراميدز - 59 نقطة - 24 مباراة.
- الأهلي - 42 نقطة - 18 مباراة.
- المصري - 42 نقطة - 25 مباراة.
- زد - 38 نقطة - 24 مباراة.
- فيوتشر - 38 نقطة - 25 مباراة.
- سموحة - 38 نقطة - 25 مباراة.
- إنبي - 37 نقطة - 25 مباراة.
- الاتحاد السكندري- 36 نقطة - 26 مباراة.
- الزمالك- 34 نقطة - 20 مباراة.
- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة - 25 مباراة.
- طلائع الجيش - 33 نقطة - 24 مباراة.
- الجونة - 31 نقطة - 26 مباراة.
- الإسماعيلي - 28 نقطة - 26 مباراة.
-البنك الأهلي- 24 نقطة - 26 مباراة.
- فاركو - 22 نقطة - 26 مباراة.
- بلدية المحلة - 22 نقطة - 24 مباراة.
- المقاولون العرب - 19 نقطة - 24 مباراة.
- الداخلية - 15 نقطة - 26 مباراة.