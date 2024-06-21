حلمي طولان يوجه رسالة قوية لإدارة الزمالك

طالب حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، بضرورة تفعيل لجنة كرة داخل نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.



تابع طولان عبر برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي" عبد الناصر زيدان"" أول مرة اشوف لعيبة الزمالك متعصبة كدة خلال مباراة المصري السابقة، ايه يعني دخل فيك هدف في أول ربع ساعة.

اضاف حلمي:" هدف فخر الدين بن يوسف من خطأ لا يغتفر من لاعبي الزمالك و تحديدًا ثنائي القلب عبد المجيد و المثلوثي.



اختتم حلمي طولان:" مقدرش الوم على نداي و خصوصًا انه مش بيلعب في مكانه، الزمالك افتقد لفتوح في مباراة المصري، و اتمنى القادم يكون أفضل.

موقف الزمالك غريب.. جدول المؤجلات معروف من شهر فبراير



كشف " محمود فؤاد" الناقد الرياضي بجريدة الوطن، عن موقف الزمالك النهائي من خوض مباراة القمة و المقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءًا.



حيث أكد فؤاد:" ان كل الفرق الأربعة التي شاركت في البطولات الافريقية" الأهلي، الزمالك، بيراميدز، مودرن فيوتشر" تم ابلاغهم بجدول الدوري كاملًا بالمؤجلات، وتحديدًا في 24 من فبراير المنقضي.



تابع محمود:" مستغرب من بيان نادي الزمالك بالرغم من قوته و مطالبه المشروعة، لكن توقيت الاعتراض بالنسبة ليا غريب للغاية، وخصوصا انك متبلغ بالجدول منذ ما يقارب اربعة اشهر.



و اختتم:" حتى الآن الزمالك لن يخوض لقاء القمة أمام الأهلي في الخامس و العشرين من الشهر الجاري، و في النهاية الخاسر الأكبر سيكون عشاق ومحبي الكرة المصرية