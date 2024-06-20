رحيل حسام الريفي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب

نعت شركة المقاولون العرب ، المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، الذي توفي صباح اليوم اثر أزمة صحية مفاجئة .

وتوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق الرئيس الفخري لشركة المقاولون العرب ، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة ، بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد .

والمهندس حسام الدين ممدوح عبد الهادى الريفي ، يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "عثمان احمد عثمان وشركاه" ، وسبق أن تولى منصب مدير فرع الاسكندرية .

كما شغل منصب مدير فرع مدينة نصر وكذلك منصب نائب مديرع فرع الاسكندرية.



أشرف الراحل على العديد من المشروعات مثل: مصنع سماد ابو قير – كوبرى 45 (مشروع نفق 45) – كوبرى محرم بك – تطوير كورنيش الاسكندرية (6مراحل) – كوبرى ستانلى – انفاق الكورنيش – مشروعات محافظة الاسكندرية (حجم عمل 2 مليار جنيه) – مشروعات البحيرة.

بالإضافة الى توليه عضوية مجلس ادارة الشركة العربية الفندقية لمدينة الانتاج الاعلاميح، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة القاهرة 1993 ، ودبلوم ادارة مشروعات - الجامعة الامريكية، وماجستير ادارة مشروعات - الاكاديمية العربية.

وشيعت الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الخميس من مساكن شيراتون بمصر الجديدة .