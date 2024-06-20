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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

رحيل حسام الريفي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب

المهندس حسام الدين 
المهندس حسام الدين  الريفي

نعت شركة المقاولون العرب ، المهندس حسام الدين  الريفي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، الذي توفي صباح اليوم اثر أزمة صحية مفاجئة .

 وتوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق الرئيس الفخري لشركة المقاولون العرب ، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة ، بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد .

والمهندس حسام الدين ممدوح عبد الهادى الريفي ، يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "عثمان احمد عثمان وشركاه" ، وسبق أن تولى منصب مدير فرع الاسكندرية .

 كما شغل  منصب مدير فرع مدينة نصر وكذلك منصب نائب مديرع فرع الاسكندرية.
 

أشرف الراحل على العديد من المشروعات مثل: مصنع سماد ابو قير – كوبرى 45 (مشروع نفق 45) – كوبرى محرم بك – تطوير كورنيش الاسكندرية (6مراحل) – كوبرى ستانلى – انفاق الكورنيش – مشروعات محافظة الاسكندرية (حجم عمل 2 مليار جنيه) – مشروعات البحيرة.

بالإضافة الى توليه عضوية مجلس ادارة الشركة العربية الفندقية لمدينة الانتاج الاعلاميح، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة القاهرة 1993 ، ودبلوم ادارة مشروعات - الجامعة الامريكية، وماجستير ادارة مشروعات - الاكاديمية العربية.

وشيعت الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الخميس من مساكن شيراتون بمصر الجديدة .

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