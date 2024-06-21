كولر: مشاركة مصطفى شوبير أمام الداخلية بسبب غياب الشناوي للإصابة

أكد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن مشاركة حارس المرمى مصطفى شوبير خلال مواجهة الداخلية، جاءت بسبب غياب محمد الشناوي لمدة طويلة بسبب الإصابة.



ونجخ الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم.

وتحدث كولر حول حول مشاركة مصطفى شوبير اليوم الجمعة، فقال: "الشناوي غاب فترة طويلة بعد الإصابة وشارك معنا ومع المنتخب وهذا يمثل ضغطًا نفسيًّا وبدنيًّا، وبعد مشاركة الشناوي تحدثت معه وقلت إنه يجب أن يحصل على بعض الراحات ليتحمل ضغط المباريات".

وتابع: "الشناوي حارس كبير وتقبل ذلك بشكل كبير، وهو معنا المباراة القادمة بكل تأكيد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك خلال الجولة المقبلة من بطولة الدوري العام المصري.