الأهلي يقتنص فوزًا مهمًا من الداخلية في الدوري الممتاز

حقق فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي فوزا مهما على نظيره الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 19 احراز الأهلي الهدف الاول عن طريق اللاعب قفشة من تمريرة رائعة لـ محمود كهربا معلنا تقدم الأحمر خلال مجريات المباراة .

وفى الدقيقة 43 أدرك كريم يحيي لاعب الداخلية هدف التعادل لفريقه عن طريق ضربة جزاء نتيجة عركلة من ياسر إبراهيم مدافع الأهلي داخل مربع العمليات.

وسجل عمرو السولية هدف الاهلى الثاني في شباك الداخلية، فى الدقيقة 83 من احداث اللقاء.

وحرص الفريقان على الوقوف دقيقة حداد على روح نورهان ناصر ونرجس صالح مشجعتي النادي الأهلي اللتين وافتهما المنية في حادث عقب مباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

وأضاع إمام عاشور هدف الأهلي من تسديدة في الدقيقة 13 ولكن خارج المرمى.

تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم وكهربا.