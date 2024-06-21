الدوري المصري الممتاز.. الأهلي والداخلية تعادل إيجابي في الشوط الاول

انتهت أحداث الشوط الاول بين الأهلي والداخلية، بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

استطاع اللاعب محمد مجدي قفشة نجم الاهلي تسجيل الهدف الأول، فيما تعادل كريم يحيي لفريق الداخلية في الدقيقة 43 من أحداث المنعطف الاول.

وشهدت الدقيقة 19 احراز الأهلي الهدف الاول عن طريق اللاعب قفشة من تمريرة رائعة لـ محمود كهربا معلنا تقدم الأحمر خلال مجريات المباراة .

وفى الدقيقة 43 أدرك كريم يحيي لاعب الداخلية هدف التعادل لفريقه عن طريق ضربة جزاء نتيجة عركلة من ياسر إبراهيم مدافع الأهلي داخل مربع العمليات.

وحرص الفريقان على الوقوف دقيقة حداد على روح نورهان ناصر ونرجس صالح مشجعتي النادي الأهلي اللتين وافتهما المنية في حادث عقب مباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

اللقاء بدأ هادئا بين الفريقين بدون هجمات على أي من المرميين حتى الدقيقة 7 عندما تحرك كهربا بالكرة للوصول لمرمى الداخلية ويسددها ولكن يتصدى لها محمد مجدي.





وأضاع إمام عاشور هدف الأهلي من تسديدة في الدقيقة 13 ولكن خارج المرمى.

تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم وكهربا.