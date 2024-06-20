الثلاثاء المقبل .. قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الجوله 27 من الدوري المصري بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك لحساب الدور الثاني من البطولة المحلية.

كان لقاء الدور الاول بين الفريقين قد انتهى لصالح الفارس الابيض بثنائية مقابل هدف.

واستكمالا للمؤجلات يلتقي الاهلي نظيره الداخليه على ملعب استاد السلام غد الجمعه فيما يستضيف الزمالك نظيره فارموعلى ملعب ستاد القاهرة .

على صعيد اخر ، أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ، حقيقة ما تردد بشأن تراجع مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب عن القرارات الصادرة عقب هزيمة الزمالك أمام المصري.

وكتب متحدث الأبيض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع: "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية، وفي انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة..