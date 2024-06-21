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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يكشف سبب مشاركة كريم فؤاد وكوكا أمام الداخلية

كولر
كولر

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب الاعتماد على الثنائي كريم فؤاد وكوكا خلال مواجهة المارد الأحمر أمام الداخلية.

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كولر يعلق على فوز الأهلي على الداخلية بالدوري المصري


وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم.

وقال كولر عن مشاركة أحمد نبيل كوكا على حساب كريم فؤاد خلال الشوط الثاني: "منحت كريم فؤاد الثقة في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة معلول، لأنه يشارك بكلتا قدميه وجاءت مشاركة كوكا لزيادة الضغط الهجومي".
وتابع: "نلجأ إلى سياسة التدوير  بين اللاعبين لأسباب كثيرة، والجميع يحصل على نفس الوحدات التدريبية ومشاركة أي لاعب في سياسة التدوير تعد فرصة ذهبية لإثبات ذاته".

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