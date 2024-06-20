الخميس 20 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنجاز كبير لطلائع الجيش في الكاراتيه

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق الكاراتيه بنادي طلائ الجي درع الدوري الممتاز (في الكوميتيه) للمرة الثالثة على التوالي في انحاز كبير لم يتحقق منذ عام 1995.

و حقق طلائع الجيش على مدار تاريخه ١٢ درع في الكوميتيه رجال و سيدات أخرها بطولة هذا العام للمرة الثالثة على التوالي و التي أقيمت على استاد القاهرة بحضور مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه و على رأسهم محمد الدهراوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

و على صعيد الميداليات فقد حصد أبطال فريق الجيش هذا الموسم ١٣ ميدالية دولية منها ٣ ميداليات في بطولة العالم ببودابست بالمجر بخلاف ١٨ ميدالية محلية.

و جاء إنجاز طلائع الجيش تحت قيادة الكابتن رضا الجندي المدير الفني للنادي و الملقب بجنرال الكاراتيه في مصر لتاريخه الكبير في مصر و القوات المسلحة و الكليات و المعاهد العسكرية الحاصل على أعلى حزام في مصر (دان ١٠) من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لجهده المتواصل في رفع شأن اللعبة في مصر و العالم العربي و تتلمذ على يديه العديد من اللاعبين الدوليين في تاريخ مصر.

و مثل فريق الجيش في البطولة اللاعبين أحمد رجب المصري و عبدالرحمن هشام و عمرو علاء و محمود بدوي و إسلام محمد و يقوم بتدريب الفريق رغيد صالح و هو مدرب منتخب شباب مصر.

و جاء في المركز الثاني بالبطولة هذا الموسم نادي الزهور ثم نادي الرباط و الأنوار بالمركز الثالث و بعده نادي الشمس بالمركز الرابع و الأهلي بالمركز الخامس.

و قام بتحكيم البطولة نخبة من الحكام المميزين على رأسهم طارق رجائي رئيس لجنة الحكام .

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