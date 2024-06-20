إنجاز كبير لطلائع الجيش في الكاراتيه

حقق فريق الكاراتيه بنادي طلائ الجي درع الدوري الممتاز (في الكوميتيه) للمرة الثالثة على التوالي في انحاز كبير لم يتحقق منذ عام 1995.

و حقق طلائع الجيش على مدار تاريخه ١٢ درع في الكوميتيه رجال و سيدات أخرها بطولة هذا العام للمرة الثالثة على التوالي و التي أقيمت على استاد القاهرة بحضور مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه و على رأسهم محمد الدهراوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

و على صعيد الميداليات فقد حصد أبطال فريق الجيش هذا الموسم ١٣ ميدالية دولية منها ٣ ميداليات في بطولة العالم ببودابست بالمجر بخلاف ١٨ ميدالية محلية.

و جاء إنجاز طلائع الجيش تحت قيادة الكابتن رضا الجندي المدير الفني للنادي و الملقب بجنرال الكاراتيه في مصر لتاريخه الكبير في مصر و القوات المسلحة و الكليات و المعاهد العسكرية الحاصل على أعلى حزام في مصر (دان ١٠) من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لجهده المتواصل في رفع شأن اللعبة في مصر و العالم العربي و تتلمذ على يديه العديد من اللاعبين الدوليين في تاريخ مصر.

و مثل فريق الجيش في البطولة اللاعبين أحمد رجب المصري و عبدالرحمن هشام و عمرو علاء و محمود بدوي و إسلام محمد و يقوم بتدريب الفريق رغيد صالح و هو مدرب منتخب شباب مصر.

و جاء في المركز الثاني بالبطولة هذا الموسم نادي الزهور ثم نادي الرباط و الأنوار بالمركز الثالث و بعده نادي الشمس بالمركز الرابع و الأهلي بالمركز الخامس.

و قام بتحكيم البطولة نخبة من الحكام المميزين على رأسهم طارق رجائي رئيس لجنة الحكام .