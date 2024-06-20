أطول نهار في العام.. الانقلاب الصيفي يبدأ اليوم

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الانقلاب الصيفي يحدث اليوم 20 يونيو، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).

أشعة الشمس عمودية

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الاول من المدار ، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب الصيفي، فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

وذكر أنه يعتبر هذا الانقلاب الصيفي اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (حوالي 14 ساعة)، كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يكون.

‏وتابع، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.