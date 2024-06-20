الأهلي من دون راحة استعدادًا لملاقاة الداخلية بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء الأربعاء دون راحة؛ على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندرى أول أمس بهدف دون رد ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، بينما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة 15 دقيقة.

وأدى اللاعبون مرانًا فنيًّا بالكرة تحت إشراف مارسيل كولر، قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين فريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل، في السابعة مساء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز