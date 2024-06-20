الهضيبي: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر تعكس وعي الشعب المصري فضلا عن قيم التضحية التي رسخها رجال مصر المخلصين الذين حملوا أرواحهم علي أيديهم من أجل إنقاذ هذا الوطن من براثن الإرهاب، واتجهوا به نحو النهضة والبناء والتعمير، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق خلال السنوات الماضية انجازات لا يمكن حصرها في جميع القطاعات، كما شهدت محافظات مصر ثورة تنموية غير مسبوقة، فلم تعد التنمية حكرا علي محافظات بعينها، فالقيادة السياسية كانت حريصة علي أن تحصل جميع محافظات مصر على نصيبها العادل من التنمية، وهو ما انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ.

وقال "الهضيبي"، إن ثورة 30 يونيو فتحت الطريق أمام ثورة إصلاح جديدة سياسيا واقتصاديا تحت قيادة وطنية واعية تدرك تحديات الحاضر والمستقبل وتستعد له بكل جدية وإخلاص، مشيرا إلي أن الدولة تبنت إصلاحا اقتصاديا يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تبنت أيضا مشروعا للقضاء علي العشوائيات والعمل علي توفير سكن كريم لكل مواطن، فضلا عن تطوير شبكات الطرق والكباري علي مستوي الجمهورية، الأمر الذي ساهم في

تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق في عام 2024 لتحتل المركز 18 عالميًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه في إطار حرص القيادة السياسية علي الارتقاء بالإنسان أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن يعيشون في القرى إلى جانب تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتا إلى إسهام الدولة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى، معتبرا مشروع حياة كريمة هو الأضخم في تاريخ مصر.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن ثورة 30 يونيو كانت وستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وشاهدا علي أن إرادة الشعوب لا يمكن كبحها بأي شكل، موجها التحية لشعب مصر ، وشدائها من رجال القوات المسلحة والشرطة المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم ودماءهم فداءا للوطن، وحماية الإرادة الشعبية.