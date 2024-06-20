تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024.. منتخب مصر الثالث أفريقيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يونيو الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة والتي شهدت منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد خاض مواجهتين خلال فترة التوقف الدولي الأخير، حيث حقق الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وتعادل مع نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى.

جاء منتخب مصر في المرتبة الثالثة على مستوى قارة أفريقيا، وتقدم عالميًا من المركز الـ 37 إلى المركز الـ 36، في التصنيف الجديد للفيفا.

وحافظ منتخب المغرب على تصدره لترتيب منتخبات قارة أفريقيا، متقدمًا مركزًا واحدًا في الترتيب العالمي ليصبح في المركز الـ 12 بدلًا من الـ 13.

ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024

المغرب - الأول أفريقيًا والـ12 عالميًا، 1669.44 نقطة.

السنغال - الثاني أفريقيًا والـ18 عالميًا، 1623.34 نقطة.

مصر - الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا، 1502.34 نقطة.

كوت ديفوار - الرابع أفريقيًا والـ37 عالميًا، 1499.69 نقطة.

نيجيريا - الخامس أفريقيًا والـ38 عالميًا، 1498.93 نقطة.

تونس - السادس أفريقيًا والـ41 عالميًا، 1494.06 نقطة.

الجزائر - السابع أفريقيًا والـ44 عالميًا، 1474.13 نقطة.

الكاميرون - الثامن أفريقيًا والـ49 عالميًا، 1458.47 نقطة.

مالي - التاسع أفريقيًا والـ50 عالميًا، 1456.74 نقطة.

جنوب أفريقيا - العاشر إفريقيًا والـ59 عالميًا، 1416.66 نقطة.

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