استشاري عمراني: النهضة الشاملة بدأت في الصعيد منذ تولي السيسي حكم مصر

أكّد الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني، أنَّه في الفترات والسنوات السابقة وقبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تكن تحظ محافظات الصعيد بأي اهتمام على مستوى المشروعات، موضحًا أنَّه كان لابد من تدخل الدولة لحل مشكلات الصعيد، إذ تمّ وضع خطة تنموية كاملة للصعيد من قبل 2020.

القيادة السيادية ساندت المخططات التنموية في الصعيد

وشدد «حسانين» عبر شاشة «إكسترا نيوز» على أنَّ القيادة السيادية ساندت المخططات التنموية في الصعيد، وبدأت حقبة التطوير والنهضة التنموية الشاملة في الصعيد بدأت منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، وكان هدفها تحسين المستوى المعيشي للمواطن الصعيدي، ولذلك تمّ التركيز على تحسين وتطوير البنية التحتية سواء كانت للمعيشة لتحسين جودة الحياة وتحسين الاقتصاد لتوفير فرص عمل للمواطنين.

توفير فرص العمل للشباب

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية منذ بداية خطة تطوير وتنمية الصعيد ساعدت في توفير الكثير من فرص العمل للشباب بمحافظات الصعيد، مؤكّدًا أنَّ المنظومة كانت شاملة وتشمل تحسين جودة الحياة وخلق بنية تحتية قوية بما تشمله من عناصر سكنية وخدمات صرف صحي وكهرباء ومياه وطرق، مشددًا على أنَّه في 2018 تمّ ضخ 16 مليار جنيه في القطاعات المختلفة من ضمنها البنية الأساسية والطرق.

وتابع: «تم العمل على العديد من المشروعات وبناء مدن جديدة في محافظات مختلفة كالمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة، وهناك العديد من المدن السكنية التي تم تطويرها بشكل كبير».

جدير بالذكر أن اللواء أ.ح. مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، صرح بأن الهيئة تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر برعاية ودعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بهدف دعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة و لأهالينا بمحافظات الصعيد ، وخلق فرص إستثمارية ذات عائد إقتصادى تنموي.

وأكد صالح أن خطط الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي صعيد مصر فى ظل رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف أنه في إطار بروتوكول التعاون المفعل بين هيئة تنمية الصعيد و محافظة الأقصر بتخطيط و تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لصالح أبناء المحافظة، و الإستفادة من الميزات التنافسية بمراكز و قرى المحافظة، بدأنا العمل في عدد من المشروعات التنموية لتحقيق تنمية غير مسبوقة بمحافظة الأقصر ومنها :

المشروعات التنموية في محافظة الأقصر

- مجمع الصناعات الغذائية و التعبئة بقرية الكيمان بمركز اسنا حيث بلغت نسبة التنفيذ 98 % ، يعتمد المجمع على تجفيف الخضروات والنباتات الطبية و العطرية و التى تتميز بها محافظة الاقصر والتى تعتمد على التجففيف الشمسى و المرحلة الاولى للمجمع هو تجفيف الطماطم الشمسي، وتم تجهيز المجمع بجميع المرافق وكذلك بعدد 3 منشر وخط انتاج ( فرز – غسيل – تقطيع – تعبئة – ميزان حمولة 2 طن ) وثلاجة كبيرة تتسع لحمولة من 2 الى 3 حاوية.

-أما المشروع الثانى فهو المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشغب بمركز اسنا : نسبة التنفيذ 98 % ، حيث يقع المشروع على مساحة 600 متر على طابقين ويوجد به ورشة خياطة على كامل المساحة تم تجهيزها بماكينات خياطة حديثة

( خياطة – سرفلة – عراوى – زرارير – مقص كبير –مكواة بخار ) وكذلك عدد4 ورش للاعمال الحرفية و التراثية ، يعمل المجمع على تدريب السيدات داخل القرية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، و محافظة الأقصر.

-والمشروع الثالث هو مجمع الخدمات الصناعية بقرية السلام بمركز أرمنت المجمع تم الانتهاء من جميع الانشاءات، يقع المشروع مساحة 1200 متر يوجد به عدد 8 ورش و 3 معارض لهذه الورش وغرف للادارة و الامن وكاميرات للمراقبة ودورات مياه واوفيس وبه ورشة خياطة على كامل المساحة تم تجهيزها بماكينات خياطة حديثة ( خياطة – سرفلة – عراوى – زرارير – مقص كبير –مكواة بخار ) وكذلك ورش صناعات حرفية تراثية

-والمشروع الرابع والاخير بمحافظة الاقصر هو مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير بمركز إسنا تم الانتهاء من جميع الانشاءات و التشطيبات وجارى توصيل المرافق به وهوعلى مساحة 1200 متر يوجد به عدد 8 ورش و 3 معارض لهذه الورش وغرف للادارة و الامن وكاميرات للمراقبة ودورات مياه واوفيس وبه ورشة خياطة تم تجهيزها بماكينات خياطة حديثة ( خياطة – سرفلة – عراوى – زرارير –مقص كبير –مكواة بخار ) وكذلك ورش صناعات حرفية تراثية.