رئيس البحوث الزراعية يتفقد محطة سخا البحثية

أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تبعًا لتنفيذ توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة حسن سير العمل الخدمي أثناء العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك ومتابعة البرامج والاكثارات الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية ، تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث يوم الثلاثاء محطة البحوث الزراعية بسخا يرافقه كلا من روؤساء البرامج البحثية للذرة والقطن والمحاصيل المختلفة في محطة بحوث سخا.

و اطمئن على سلامة البرامج والتجارب واكثارات التقاوي والحالة العامة لها، الي جانب خلوها من الاصابات الحشرية والمرضية، وقد نبه علي ضرورة المتابعة الجيدة خلال الفترة القادمة بالاضافة الي الاهتمام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الحرارة المرتفعة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع وتعزيز قدرة النباتات علي مواجهة هذه التغيرات المناخية، كما نبه علي الاهتمام الكامل بالاكثارات من اجل توفير التقاوي المنتقاة واللازمة لزراعة كافة المساحات المستهدفة للموسم القادم بأذن الله، كما شدد علي الاهتمام بالبرامج الارشادية ومتابعة الحقول الإرشادية من اجل نقل التوصيات الفنية للمزارعين لرفع الإنتاجية وتعزيز التفاعل بين المزارعين والبحوث الزراعية.

وفي سياق متصل قال عمارة أن البذور النقية من الاصناف وتقاوي محصول القطن موجودة في الجمعيات الزراعية طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024، وأكد عمارة علي أن حالة محصول القطن جيدة وخاصة في الزراعات المتاخرة للقطن حيث وصلت نسب الإنبات فيها إلى أكثر من 98% والحالة العامة جيدة وبالنسبة للزارعات المبكرة فان النباتات وصلت لارتفاع من 50 الي 70 سم وفي بداية مرحلة التزهير والحالة العامة جيدة، ويتم المتابعة الدورية لاكتشاف الاصابات الحشرية مبكرًا والتعامل معها بتوصيات المكافحة الوقائية، وقال بأنه حتي هذا التاريخ تم عمل أكثر من 60 ندوة حقلية وارشادية للمزراعين من اجل نقل التوصيات الفنية للمزارعين لرفع الإنتاجية وتعزيز التفاعل بين المزارعين والبحوث الزراعية من خلال الباحثين بمعهد بحوث القطن وبالمشاركة مع جهاز الارشاد الزراعي بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة التي تزرع القطن