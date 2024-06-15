وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل المعامل والمعاهد والإدارات والقطاعات الخدمية طوال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وخلال وقفة العيد اليوم السبت قام د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتفقد البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن والارز وفول الصويا واكثارات التقاوي بمحطه البحوث الزراعيه بسخا محافظة كفر الشيخ يرافقه المسئولين عن المحطة وأعطى تعليماته لمدير معهد بحوث وقاية النباتات ومدير معهد بحوث الأمراض بضروره تكليف الباحثين للمرور على البرامج والمحاصيل بكافه المحطات ورصد اي حشرات مثل دوده الحشد وغيرها والتعامل معها بالمبيد المناسب في حينه ورفع تقرير مرور يومي بذلك كما كلف مدير محطة البحوث الزراعية بسخا ورؤساء الفرق البحثية بالتواجد طوال فتره العيد تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة لمتابعة المحاصيل والعمليات الزراعية اليومية.

أكد د. أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى على استمرار العمل في حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية والتواجد الميدانى فى مواقع العمل وتقديم الدعم الفنى وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية لكافة المحاصيل الزراعية والتواجد الدائم مع المزارعين طوال اجازة عيد الأضحى المبارك وأشار إلى قيام عدة لجان على مستوى الجمهورية للمرور على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش والتنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة.

الزراعة تتابع برامج تربية التقاوي وتفحص عينات التصدير والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي

الزراعة تتابع برامج تربية التقاوي وتفحص عينات التصدير والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي

الزراعة تتابع برامج تربية التقاوي وتفحص عينات التصدير والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي

الزراعة تتابع برامج تربية التقاوي وتفحص عينات التصدير والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي

كما اكد د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة على تواجد العاملين والمهندسين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بغرفة العمليات المركزية لمتابعة منع التعديات على الأراضى الزراعية وذلك بالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات الذين تواجدوا أيضا في مقر اعمالهم.

وأكد د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على إستعداد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الاضاحي، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.

كما تواصل معامل صحة الحيوان ومتبقيات المبيدات والعفن البني تقديم خدماتها في فحص عينات الأغذية والتصدير كذلك يواصل مفتشي ومهندسي الحجر الزراعي عملهم في الموانئ المصرية لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجهياته إلى كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين.

ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل وتقاوى الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوى