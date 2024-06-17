الزراعة: المجازر استقبلت 9700 أضحية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة حسن سير العمل الخدمي أثناء العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك.

وتحت اشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي اطار الحرص على حسن سير العمل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ضمن متابعة خطة العمل بمعامل ووحدات معهد بحوث الصحة الحيوانية طوال العطلة الرسمية، قامت د سماح عيد وكيل المعهد للتشخيص المعملي وصحة الأغذية بمتابعة العمل بالوحدات والمعامل العاملة بالمعهد.

وهنأت عيد، الباحثين والعاملين القائمين على العمل أثناء العطلة وقدمت لهم الشكر لإجتهادهم واخلاصهم في العمل وضربهم النموذج للكفاءة والإلتزام.

وفي سياق متصل، أكد د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان المجازر استقبلت اليوم 9700 أضحية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبيح الاضاحي مجانا للمواطنين.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجهياته إلى قيادات الوزارة والمعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل وتقاوى الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوى.