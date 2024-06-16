إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في أول أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة، مشيراً إلى أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة في اول ايام عيد الاضحى المبارك لازالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي تمكنت من ازالة 4 حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط و سهم وحالة بناء مخالف على مساحة 40 م2.

وشدد محافظ الغربية، على إزالة كافة المخالفات بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.