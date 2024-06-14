إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وفاركو

فاز إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أحرز إمام عاشور لاعب الفريق هدفي الأهلي في لقاء اليوم فيما سجل هدف فاركو جابر كامل.

وفاز الأهلي على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ١١ من الدوري الممتاز.

رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بعد خوضه 16 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد خوضه 24 مباراة.