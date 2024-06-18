حزب الله اللبناني يستأنف استهداف قوات إسرائيلية

استأنف حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء 18 مايو استهداف القوات الإسرائيلية ومواقعها ، وقال الإعلام الحربي التابع للحزب في بيان إن المقاومة ‌‏‌‌‌‏الإسلامية استهدفت عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف أن المقاومة ‌‏‌‌‌‏استهدفت بعد ظهر الثلاثاء ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله تنفيذ عملية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية داخل موقع حدب يارين، وهي العملية الأولى التي يعلن عنها الحزب منذ مساء السبت 15 يونيو واستهدفت "قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي".

وقال موقع "Ynet" إنه بعد نحو 60 ساعة دون صافرات إنذار في الشمال تم تفعيل تحذير ظهر اليوم من تسلل طائرة مسيرة إلى مستوطنات الجليل الغربي، مشيرا إلى أن "حزب الله أوقف عملياته بالتزامن مع عيد الأضحى".

من جانبه، لم يوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار، حيث نفذ سلسلة من الغارات خلال الأيام الماضية، وقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم وادي بلدة شبعا بالقذائف الثقيلة، كما استهدفت أطراف بلدة راشيا الفخار، وأطراف مدينة الخيام، وكفرحمام.

والاثنين 17 يونيو استهدف القصف المدفعي عددا من البلدات الجنوبية من بينها: أطراف بلدات شيحين وزبقين، ومنطقة اللبونة عند أطراف الناقورة، وأطراف بلدة بليدا. كما شن غارة استهدفت بلدات عيترون وعيتا الشعب وشقرا.

كما أغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة سلعا، أدت إلى مقتل عنصر في "حزب الله"، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: من الضروري أن توقف قوات الدعم السريع هجماتها غير المقبولة على الفور في السودان

أدنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد ، اليوم، تؤكد على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع في السودان هجماتها غير المقبولة فوراً. جاء ذلك خلال جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الوضع المتفاقم في السودان.

وأعربت المندوبة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، مشددة على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقالت المندوبة الأمريكية: "يجب أن تتوقف قوات الدعم السريع عن هجماتها غير المقبولة على الفور. إن استمرار هذه الأعمال العدائية يقوض جهود السلام والاستقرار في السودان ويزيد من معاناة الشعب السوداني."

كما دعت المندوبة الأمريكية إلى ضرورة فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وضمان حماية المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف ودعم عملية السلام في السودان.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين للضغط على الأطراف المتنازعة في السودان للجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في السودان.

وأضافت المندوبة الأمريكية أن مجلس الأمن يجب أن يكون على قدر التحدي في مواجهة هذه الأزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية في السودان.