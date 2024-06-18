رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد برامج التقاوي في ثالث أيام عيد الأضحى

قام اليوم د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتفقد البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن والارز وفول الصويا واكثارات التقاوي بمحطة البحوث الزراعية بسخا يرافقه مسئولي المحطة أيضا وفي اطار الحرص على حسن سير العمل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تواصل معامل معهد صحة الحيوان تقديم خدماتها للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك سواء من خلال المركز الرئيسي في الدقي أو فروعه في المحافظات بكل ربوع مصر وذلك لفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني لضمان وتوفير عذاء صحي وآمن والحفاظ علي الثروة الحيوانية وبيئة نظيفة والصحة الواحدة صرحت بذلك د ايناس عبد الرحمن وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للمعامل والتي قامت بزيارة للمعامل الفرعية معمل فرعي شبين الكوم في ثالث ايام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة حسن سير العمل الخدمي أثناء العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك.

وهنأت العاملين بالعيد وقدمت لهم الشكر على عملهم اثناء الاجازة العيد بكل جودة وإتقان وقد التقت مع الباحثين ومناقشتهم حول تقديم كل الدعم للمربي الصغير والمرأة الريفية وكيفية رفع الوعي الصحي لها ولاسرتها وتم الاتفاق على عمل ندوات إرشادية في كل المعامل الفرعية في آن واحد لتوعية المربين حول دراجات الحرارة العالية على الانتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والارشادات للتخفيف من تأثيرها ووجهت لهم الشكر والنصيحة على جهدهم المتميز والعمل بروح الفريق مؤكدة ان النجاح ليس فرديا بل نجاح الجماعة.

وفي سياق متصل، قامت اليوم د رشا حمزة سيد الأهل وكيل معهد صحة الحيوان للبحوث والبيئة بمتابعة الانشطة المختلفة للمعهد والاطمئنان علي حسن سير وإجراءات السلامة المهنية وخطة الطوارئ وصحة البيئة والتخلص الآمان من المخلفات المعملية وذلك إنطلاقاً من منظومة الصحة الواحدة لعدم انتشار الأمراض من المخلفات المعملية خلال فترة العيد وكذلك مراجعة الاستمارات البحثية وذلك لإعداد اللجنة البحثية لسرعة إنجاز العمل لصالح الباحثين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي