النقيب العام ينعى 4 حجاج من المحامين توفوا خلال أداء مناسك الحج

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، بخالص العزاء في وفاة 4 حجاج من المحامين، توفوا خلال أداء فريضة الحج هذا العام، وهم أيمن السلاموني، المحامي بالإسكندرية، و سيد مخلوف، المحامي بالمنيا، وحسن صبحي، المحامي بالجيزة، وسعيد عوض، المحامي بالمنوفية.

ويسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، وأن يلهم ذويهم وأفراد أسرتهم الصبر والسلوان.