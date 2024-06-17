الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النقيب العام ينعى 4 حجاج من المحامين توفوا خلال أداء مناسك الحج

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، بخالص العزاء في وفاة 4 حجاج من المحامين، توفوا خلال أداء فريضة الحج هذا العام، وهم أيمن السلاموني، المحامي بالإسكندرية، و سيد مخلوف، المحامي بالمنيا، وحسن صبحي، المحامي بالجيزة، وسعيد عوض، المحامي بالمنوفية.

ويسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، وأن يلهم ذويهم وأفراد أسرتهم الصبر والسلوان.

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