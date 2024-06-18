إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات - المحمودية - أبو حمص - إيتاي البارود - كوم حماده - الرحمانية- شبراخيت - حوش عيسى - وادي النطرون، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، ومنع إستغلال بعد المواطنين إجازة العيد في التعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية ، والتي أسفرت عن عن إزالة 16 حالة تعد على مساحة 2354 متر مربع عبارة عن 3 حالات تعد بمساحة 950 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والمون الأسمنتية وردم حفر بالدلنجات.

وتمكنت الحملة من إزالة حالة تعد بمساحة 300 م 2 عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر والأسمنت بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية، 3 حالات تعد بمساحة 210 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بأبو حمص،حالتي تعد بمساحة 170 م2 عبارة عن مباني عشوائية بالطوب الأبيض بقريتي عزب حوش عيسى والكوم الأخضر بحوش عيسى.

ونجحت الحملة من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 170 م2 عبارة عن أسوار خارج الحيز العمراني بناحية قرية مستناد شبراخيت، حالة تعد بمساحة 144 م2 عبارة عن سمل مبني من الطوب الأبيض بقرية كفر داود بوادي النطرون، حالة تعد بمساحة 240 م عبارة عن شدة خشبية في المهد بنطاق قريتي معنيا وقليشان بإيتاي البارود،

ونفذت الحملة إزالة حالتي تعد بمساحة 135 م2 عبارة عن اسوار بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمراني بكوم حماده، حالة تعد بمساحة 35 م2 عبارة عن مبني بالطوب الابيض والأسمنت خارج الحيز العمراني بالرحمانية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور، وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والإلتزام بالقانون، وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ،لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الأضحى ،حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.