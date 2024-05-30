وقاية النباتات يستقبل سكرتير عام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتعزيز مبادرة الصحة النباتية في أفريقيا

على هامش زيارته لمصر ولقائه مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم مبادرة الصحة النباتية في أفريقيا African Phytosanitary Program (APP) والتي اطلقتها الاتفاقية الدولية للصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام ٢٠٢٣، استقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) و الوفد المرافق له

وذلك لمناقشة سبل التعاون والارتقاء بمستوى الوعي حول دور الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية محليا و دولياً.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و تعليماته بتطبيق تدابير الصحة النباتيةالزراعة لزادة الإنتاجية والجودة الزراعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري في التجارة الدولية.



و أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد بأن صحة النبات تعد قضية مهمة وحيوية تمس الأمن الغذائي المصري و العالمي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بصحة النبات، واتخذت خطوات هامة لحماية ثرواتنا الزراعية من الآفات بهدف تحقيق "توفير غذاء كاف، آمن ومستدام، يتوافق مع اشتراطات الصحة النباتية المحلية والدولية.

ومن جانبهم، أشاد الوفد بالبنية التحتية و الخبرات البحثية لوقاية النباتات و التي أدت لتعزيز قدراته في الالتزام بمعايير الصحة النباتية من خلال بناء القدرات في مجالات الرصد والتشخيص والمكافحة، و لدور مُكونات المعهد المختلفة و منتجاتها في حماية الموارد النباتية بتطبيق آليات الكشف المبكر والسيطرة على انتشار الآفات من خلال مكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات و مكون إنتاج المكونات الحيوية و معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية و دورها في الحد من الخسائر والأضرار، مما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي.

و اُختتمت الزيارة بجولة في المتحف المصري المرجعي للحشرات كقاعدة بيانات رئيسية للحشرات في الشرق الأوسط و افريقيا، يعتمد عليها لجمع المعلومات وتحليلها وتحديد درجة التهديد التي تشكلها الآفات للمحاصيل الزراعية والبيئة، و وضع الاستراتيجيات المناسبة للسيطرة عليها، فضلا عن معمل التصنيف المرئي الدقيق بالقسم للتعرف على دوره في تعريف الحشرات لحماية المزروعات من الآفات المحلية أو الغازية أو الوافدة نتيجة التبادل التجاري.