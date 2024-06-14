مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكائه بعد هدفه في شباك سموحة

نفى مصطفى فتحي نجم نادي بيراميدز، ما تردد عن بكائه بعد إحرازه الهدف الثاني للفريق في شباك سموحة باللقاء الذي انتهى بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوي.

وقال مصطفى فتحي للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، إنه لم يبك متأثرا بأي شيء ولم يبك من الأساس، وكل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول زميله البوركيني بلاتي توريه الإمساك به للاحتفال فارتطمت يد توريه بوجهه.

وقال نجم بيراميدز:" شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقطت على الأرض لبعض الثواني محاولا عدم الوقوف حتى استعادة الوعي بشكل كامل، وما أشيع عن بكائي أمر غير صحيح بالمرة".

مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وسموحة

واختير مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وسجل هدفا، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز العاشر على التوالي، ليرفع رصيد الفريق إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

بيراميدز يهزم سموحة

وفاز فريق بيراميدز على نظيره سموحة بثلاثية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة لحساب مؤحملت ثنائية بيراميدز توقيع كل من فخري لاكاي في الدقيقة ١٨ ومصطفى فتحي في الدقيقة ٢٥.

وفي شوط اللقاء الثاني سجل فيستون مايلي ثالث اهداف بيراميدز عند الدقيقة ٦٨.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة ٥٦ في صدارة ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة ٣٥ في الترتيب السابع.جلات الجولة ١١ من الدوري.

وبدأ بيراميد مباراته أمام سموحة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس