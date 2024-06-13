محافظ أسيوط يعقد مؤتمراً للتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،مؤتمراً بديوان عام المحافظة ،بمشاركة أكثر من 300 رائدة ريفية للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثالثة، وشرح معايير وآليات المشاركة فيها، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر بأسيوط ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بأسيوط، ، محمود فوزى مدير إدارة الاعلام بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة ومنى عبدالرحيم مدير إدارة شئون المرأة والرائدات بمديرية التضامن الاجتماعي، وهناء عبدالشافي منسقة برنامج "فرصة" بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومني شاكر مدير إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ، و أكثر من 300 رائدة ريفية بحي شرق ومراكز (ديروط ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج و الغنايم) التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي .

حيث بدات فعاليات اللقاء بالسلام الوطنى ثم عرض لبعض الافلام التسجيلية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشروعات الفائزة بها في دورتيها الأولى والثانية، وشرح لكيفية تقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة .

واستعرض محافظ أسيوط - في بداية المؤتمر – أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشاركة فيها لافتًا الى ان المبادرة تنقسم الى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ،مشيرا الى اهمية مشروعات المرأة التى يتم تنفيذها بقرى المحافظة وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى يمكن للسيدات ان تشارك بها فى المبادرة ،وخاصة ما تتميز به قرى المحافظة من مقومات طبيعية وزراعية وبشرية كبيرة يمكن استغلالها لاقامة وتنفيذ مشروعات بيئية ،معلناً دعمه الكامل للمبادرة التي اطلقتها الحكومة وتعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له .

وأشاد المحافظ ، بمشاركة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المبادرة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين للاستفادة من المميزات التي تقدمها المبادرة للمشروعات الفائزة من الدعم الفني والجوائز المالية وعرض المشروع على المستويين الوطني والدولي والانضمام إلى قائمة الشركاء لأكبر مبادرة للعمل المناخي في العالم.

كما استعرض محمود فوزى عضو اللجنة التنفيذية ، آليات وشروط تقديم المشروعات في المبادرة والفئات الست المستهدفة ومعايير تقييم المشروعات ومشاركة المرأة في المبادرة، ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، فضلاً عن كيفية تقديم المشروعات على المنصة الالكترونية ،مع التركيز على مشروعات المرأة والمبادرات المجتمعية والبيئية الغير هادفة للربح والتى تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتى تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص ، مشيراً إلى إنه سيتم اختيار المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة للتصعيد على مستوى الجمهورية والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة ثم سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP29 في نوفمبر 2024 بدولة اذربيجان.

وفى نهاية اللقاء قامت بعض الرائدات الريفيات المشاركات فى المؤتمر بعرض بعض مشروعاتهن اللاتى تم تنفيذها فضلاً عن بعض المقترحات والافكار المتعلقة بالمبادرة وكيفية الاشتراك بها .

يذكر أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني لها (http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ على أن يتم الإعلان عن آية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك .

(https://www.facebook.com/assioutgovernorate).