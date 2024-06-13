بيراميدز يواصل اعتلاء صدارة الدوري بثلاثية في شباك سموحة

تفوق فريق بيراميدز على نظيره سموحة بثلاثية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة لحساب مؤجلات الجولة ١١ من الدوري.

حملت ثنائية بيراميدز توقيع كل من فخري لاكاي في الدقيقة ١٨ ومصطفى فتحي في الدقيقة ٢٥.

وفي شوط اللقاء الثاني سجل فيستون مايلي ثالث اهداف بيراميدز عند الدقيقة ٦٨.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة ٥٦ في صدارة ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة ٣٥ في الترتيب السابع.