الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يواصل اعتلاء صدارة الدوري بثلاثية في شباك سموحة

بوابة الوفد الإلكترونية

تفوق فريق بيراميدز على نظيره سموحة بثلاثية  من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة لحساب مؤجلات الجولة ١١ من الدوري.

txt

أكرم توفيق خارج حسابات الأهلي أمام فاركو في لقاء الغد

حملت ثنائية بيراميدز توقيع كل من فخري لاكاي في الدقيقة ١٨ ومصطفى فتحي في الدقيقة ٢٥.
وفي شوط اللقاء الثاني سجل فيستون مايلي ثالث اهداف بيراميدز عند الدقيقة ٦٨.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة ٥٦ في صدارة ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة ٣٥ في الترتيب السابع.

مواد متعلقة

ضياء السيد : الأسماء المطروحة على طاولة تعاقدات الأهلي في الهجوم لا تليق
الجريدة الورقية