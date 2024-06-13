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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مؤجلات الجولة 11 بالدوري .. بيراميدز يتقدم على سموحة بثنائية في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم فريق بيراميدز على نظيره سموحة بثنائية دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي ، لحساب مؤجلات الجولة 11 للدوري الممتاز.
 

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جاء الهدف الأول عبر فخري لاكاي في الدقيقة 18 ، قبل أن يضاعف مصطفى فتحي النتيجة عند الدقيقة 25.

ويخوض فريق بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي.
الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة.
الهجوم: فخري لاكاي".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس".

بينما ضم تشكيل سموحة كل من : 
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
الدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو".
الوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة.
الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.

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